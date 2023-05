Caucaso: Michel dopo incontro con Aliyev e Pashinyan, "l'Ue non ha un'agenda nascosta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non ha un'agenda nascosta, "il nostro unico obiettivo è aiutare l'Armenia e l'Azerbaigian a raggiungere una pace completa ed equa". Lo si legge nelle dichiarazioni del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine dell'incontro a Bruxelles con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e il premier armeno Nikol Pashinyan. "Siamo pronti a contribuire ai loro sforzi congiunti. Abbiamo concordato di tenere le riunioni di Bruxelles tutte le volte che sarà necessario. I leader si incontreranno nuovamente a Bruxelles a luglio. E come già annunciato pubblicamente, ci incontreremo di nuovo in un futuro molto prossimo insieme al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Scholz a margine del secondo vertice della Comunità politica europea a Chisinau", ha detto Michel. In merito all'incontro odierno, "i nostri scambi sono stati franchi, aperti e orientati ai risultati. Si sono concentrati sui progressi nel percorso verso la normalizzazione dell'Armenia-Azerbaigian. I leader condividevano una volontà comune per un Caucaso meridionale in pace". A seguito dei recenti colloqui positivi tenutisi negli Stati Uniti sul trattato di pace, "dovrebbe essere mantenuto lo slancio per compiere passi decisivi verso la firma di un accordo di pace globale tra Armenia e Azerbaigian. Sulle questioni relative ai confini, abbiamo esaminato i progressi e le prossime fasi relative alla delimitazione del confine. In tale contesto, i leader hanno concordato la ripresa degli incontri bilaterali sulle questioni di frontiera", ha rilevato Michel. (segue) (Beb)