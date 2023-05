Caucaso: Michel dopo incontro con Aliyev e Pashinyan, "l'Ue non ha un'agenda nascosta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la connettività, le parti hanno compiuto chiari progressi nelle loro discussioni volte a sbloccare i collegamenti di trasporto ed economici nella regione. Le posizioni su questo tema sono ormai molto vicine tra loro in particolare sulla riapertura dei collegamenti ferroviari da e via Nakhchivan. Le rispettive squadre sono state incaricate di finalizzare un accordo di principio sulle modalità per l'apertura dei collegamenti ferroviari e sui necessari lavori di costruzione insieme a un calendario concreto. Hanno inoltre convenuto di avvalersi del sostegno dell'Organizzazione mondiale delle dogane per sostenere questo lavoro", ha proseguito Michel nella nota. "Credo che sia importante astenersi dalla retorica ostile, impegnarsi in buona fede e mostrare leadership per raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili", ha rilevato ancora il presidente del Consiglio europeo. (Beb)