Business news: Messico-Corea del Sud, ministri Estero discutono riavvio colloquio per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Messico e Corea del Sud, Marcelo Ebrand e Park Jin, si sono incontrati a Città del Messico per discutere il rilancio dei negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio e il rafforzamento degli scambi in altre aree. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Corea del Sud attraverso una nota. Durante l'incontro con l'omologo messicano, Park ha sottolineato l'importanza di forgiare un accordo di libero scambio per promuovere la cooperazione strategica tra i due Paesi. Ebrand ha dichiarato che il Messico ha molto da apprendere dalla Corea del Sud in aree come l'istruzione e l'innovazione, e ha sollecitato ulteriori investimenti e progetti cooperativi da parte delle aziende coreane in Messico. Durante la visita Park ha incontrato anche i ministri di Economia ed Energia del Messico, Raquel Buenrostro e Rocio Nahle. (Res)