- Nel Lazio l’affluenza alle ore 19 delle elezioni comunali del 14-15 maggio è pari al 36,52 per cento, inferiore alla media nazionale fissata al 37,36 per cento, in calo anche rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente, che era del 43,59 per cento. Sono questi i dati diffusi sul sito del Viminale su 585 dei 585 seggi analizzati nel Lazio. (Rer)