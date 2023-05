Thailandia: alle opposizioni la maggioranza alla Camera, solo quarto il primo ministro Prayuth (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto serviva a d eleggere i membri della camera bassa dell'Assemblea nazionale, da cui dipenderanno la nomina del prossimo capo di governo e l'indirizzo politico ed economico del Paese per i prossimi quattro anni. Molti thailandesi ritengono elezione una scelta di campo tra il pieno ripristino delle istituzioni democratiche e il governo delle forze armate. Queste ultime esercitano tuttora una fortissima influenza sulla politica thailandese, grazie alla vicinanza alla monarchia e alle disposizioni della Costituzione scritta e approvata dalla giunta militare nel 2017, prima di un ritorno alle urne che consentì a Prayuth di restare al potere dismettendo la divisa militare e indossando i panni del leader politico. L'elezione dei 500 deputati della camera bassa avviene sulla base di un sistema elettorale misto: 350 deputati vengono eletti in altrettanti collegi uninominali, mentre i rimanenti 150 seggi vengono assegnati secondo criteri di rappresentanza proporzionale. Il voto per l’elezione del prossimo capo del governo si terrà probabilmente in agosto, e il premier sarà eletto dalle due camere in seduta congiunta: la Costituzione del 2017 non prevede però alcuna elezione per i 250 membri del Senato, che sono stati nominati dal Consiglio nazionale per la pace e l'ordine, la giunta che ha governato la Thailandia tra il 2014 e il 2019. (Fim)