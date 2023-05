© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEConferenza stampa di presentazione del nuovo sportello per le vittime di reato aperto al Palazzo di Giustizia di Milano. insieme al Procuratore delle Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, partecipano gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e Salute), Marco Granelli (Sicurezza) e Martina Riva (Politiche Giovanili).Anticamera della Presidenza del Tribunale (ore 12)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, interviene al Convegno “Le direttrici strategiche del turismo. Il contributo di Bergamo e dell'Università nell'anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”. Tra i relatori: Daniela Garnero Santanchè, ministro del Turismo; Alessandro Danovi, Università degli studi di Bergamo; Angelo Di Gregorio, Università degli studi di Milano Bicocca; Sergio Cavalieri, Rettore Università degli studi di Bergamo.Università degli Studi di Bergamo, Sala Galeotti, via dei Caniana, 2 Bergamo, (ore 10:30)In occasione della giornata internazionale della famiglia “Lombardia è famiglia”. Intervengono tra gli altri: Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Elena Lucchini, assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità; Alessandra Locatelli, ministro per le disabilitàPalazzo Lombardia, Auditorium G. Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del premio giornalistico “Amerigo Grilz”, dedicato al cronista ucciso mentre documentava alcuni scontri in Mozambico il 19 maggio 1987.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 18:30)VARIEConferenza stampa dedicata all'andamento economico dell'industria e artigianato lombardo nel 1° trimestre 2023. Intervengono tra gli altri: Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia; Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Maria Garbelli, del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategia di Impresa dell'Università di Milano; Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia e Stefano Fugazza, presidente CLAAI Lombardia.Palazzo Lombardia ingresso N1, undicesimo piano, Sala Stampa, piazza Città di Lombardia 1 (ore 10:30)Il Ministro del turismo Daniela Santanché partecipa al convegno “Le direttrici strategiche del turismo” organizzato dall’Università degli studi di Bergamo,Sala Galeotti, via dei Caniana, 2, Bergamo (ore 10:30)Inaugurazione di due monitor fetali donati dall’Istituto Ganassini.Ospedale dei bambini Buzzi, Aula Nicolini 1° piano Padiglione Guaita (ore 11)Ersel presenta nella sua sede milanese la nuova mostra KOSMOS e KAOS, L'Origine è la Meta, dello scultore toscano Massimiliano Pelletti,Spazio espositivo di Ersel, via Caradosso, 16 (ore 11)Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la realizzazione delle strutture operative di livello del Gruppo Carabinieri di Rho e della Compagnia della Guardia di Finanza presso il distretto dell'innovazione MIND di Milano. Intervengono, tra gli altri: il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno On. Nicola Molteni, il Prefetto di Milano Renato Saccone, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontaina, l’Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, l'Amministatore Delegato della Società Arexpo s.p.a Igor De Biasio e il Consigliere Delegato della Società Lendlease Giovanni Marroccoli.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 12)Incontro organizzato da CasAmica ODV e Fondazione Roche. Intervengono: Maria Pia Garavaglia, Lucia Vedani e Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano,Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù, 5 (Ore 18:30)MONZAPresentazione del Festival nazionale di teatro sociale disabilità Lì Sei vero, in programma al Teatro Binario 7 di Monza dal 20 al 30 maggio. Intervengono: Il Sindaco di Monza Paolo Pilotto; l’assessore al Welfare e salute Egidio Riva; il Presidente del Veliero Alfredo Colina; ;l Direttore Artistico Enrico Roveris; il Segretario Generale della Fondazione MB Marta Petenzi.Palazzo municipale sala giunta, piazza Trento e Trieste (ore 11:30) (Rem)