Business news: Argentina, aumenta l'occupazione formale nell’industria

- L'industria argentina ha accumulato 33 mesi consecutivi di crescita mensile dell'occupazione formale, secondo un comunicato del Segretariato all'industria e allo sviluppo produttivo argentino. "Secondo i dati dell'Osservatorio sull'occupazione e la dinamica delle imprese del ministero del Lavoro, dell'occupazione e della previdenza sociale", si legge nel comunicato, "l'occupazione formale privata nella industria è cresciuta dello 0,3 per cento a febbraio rispetto a gennaio, ovvero ha generato più di 3.000 posti di lavoro formali in un mese. In questo modo, l'industria ha presentato il più alto livello di occupazione in più di quattro anni, dall'aprile 2018 (1.184.300 persone)". Secondo il Segretariato, febbraio è stato il periodo di espansione più lungo da, almeno, il 2009. "Questi dati mostrano che, nonostante il momento difficile, gli attori dell'economia reale guardano al futuro con aspettative di crescita", ha evidenziato il segretario all'Industria e allo sviluppo produttivo della nazione, José Ignacio de Mendiguren, che ha affermato che la crescita "è il prodotto di un modello che mette al centro la produzione nazionale e l'occupazione argentine". (Res)