Business news: Cile-Argentina, siglato accordo temporaneo per acquisto greggio da Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera si stato cilena Enap ha siglato un accordo temporaneo con l’argentina Ypf per l’acquisto, durante un periodo di 45 giorni, di 41mila barili di greggio al giorno tra maggio e giugno. L’operazione si svolgerà attraverso l’oleodotto Trasandino (Ota-Otc),cui partecipano Enap, Ypf e la statunitense Chevron. “Questo accordo commerciale è un ulteriore passo verso l'obiettivo di avviare l'oleodotto Transandino e, come Enap, ci consentirà anche di effettuare i primi test per l'importazione di greggio dall’Argentina", ha spiegato il direttore generale di Enap, Julio Friedmann, secondo quanto riferisce l’emittente cilena “BioBio”. (Res)