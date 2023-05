Turchia: elezioni, opposizione contesta proiezioni media governativi, “siamo avanti noi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contesta le proiezioni diffuse dall’agenzia di stampa governativa “Anadolu”, che vedrebbe in testa il capo dello Stato uscente nelle elezioni presidenziali tenute oggi. “Siamo avanti”, ha scritto Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, in un post su Twitter. Eppure, il leader del Partito islamico Giustizia e sviluppo (Akp) è al primo posto anche secondo i dati pubblicati dall’agenzia di stampa turca “Anka”, vicina all’opposizione; con il 68 per cento delle schede contate, Erdogan avrebbe infatti ottenuto 48 per cento, Kilicdaroglu il 46,22 per cento, mentre Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, il 5,32 per cento. Un’altra proiezione dell’agenzia di stampa “Anadolu” con il 65 per cento delle schede, invece, dà Erdogan al 51,3 per cento (dunque eletto al primo turno) e Kilicdaroglu al 42,85 per cento. (Tua)