Turchia: elezioni parlamentari, alleanza di Erdogan avanti, sinistra e curdi oltre lo sbarramento

- La coalizione politica sostiene che il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, è in testa nelle elezioni parlamentari svolte oggi in Turchia parallelamente alle presidenziali. Secondo i dati pubblicati dall’agenzia di stampa statale “Anadolu”, con il 52,2 per cento delle schede conteggiate l’Alleanza del popolo, formata essenzialmente dal Partito giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan e dal Partito del Movimento Nazionalista (Mhp), braccio politico dei Lupi grigi, è davanti con il 53 per cento delle preferenze. Più staccato al 38,2 per cento il cosiddetto Tavolo dei sei, l'alleanza che riunisce i partiti dell’opposizione guidati dal Partito popolare repubblicano (Chp) del rivale di Erdogan, il kemalista Kemal Kilicdaroglu. Infine, l’Alleanza Lavoro e Libertà, coalizione di sinistra che annovera il Partito democratico dei popoli (Hdp), principale formazione politica curda, ha ottenuto fin qui il 8,62 per cento, dunque oltre la soglia di sbarramento del 7 per cento. (Res)