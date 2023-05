Business news: Brasile, Petrobras prevede aumento produzione gas naturale fino al 50 per cento in più in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras prevede un aumento della produzione di gas naturale fino al 50 per cento in più nei prossimi anni. Lo ha detto il direttore della Transizione energetica della società, Mauricio Tolmasquim, nel corso di un evento organizzato dall'Istituto brasiliano per il petrolio e il gas (Ipb) a Rio de Janeiro. Secondo il dirigente lo "shock dell'offerta" di gas naturale sarà possibile grazie agli investimenti nel blocco Bm-C-33, nello bacino pre-sal di Campos, dall'entrata in esercizio del metanodotto Rota 3 e dall'avvio della produzione nei bacini al largo dello stato di Sergipe, Aguas Profundas. "È un'offerta considerevole e penso che si possa parlare di uno shock di offerta, che speriamo possa avere un effetto anche sul prezzo del gas. Si tratta del 50 per cento in più rispetto alla produzione attuale", ha detto Tolmasquim. (Res)