Business news: Cina-Ecuador, ministero Commercio annuncia firma trattato di libero scambio

- Cina ed Ecuador hanno stipulato un trattato di libero scambio l'11 maggio. L’accordo è stato siglato in formato virtuale dal ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, e il ministro della Produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca, Julio Jose Prado. “Cina ed Ecuador creeranno un ambiente imprenditoriale più favorevole, trasparente e stabile per le imprese attraverso il trattato di libero scambio, e incentiveranno ulteriormente il potenziale della cooperazione commerciale e degli investimenti bilaterali”, recita una nota del ministero del Commercio cinese. Le squadre negoziali di Pechino e Quito hanno concluso i negoziati tecnici per la firma di un accordo di libero scambio lo scorso febbraio. L’anno scorso, il commercio bilaterale ha raggiunto un record di 13 miliardi di dollari, in aumento del 20 per cento su base annua. (Res)