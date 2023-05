Turchia: Erdogan, “preannunciare risultati elezioni significa usurpare volontà democratica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha scritto su Twitter che dichiarare prematuramente i risultati elettorali è una "usurpazione della volontà democratica". Il capo dello Stato si riferisce alle proteste dell'opposizione, che rivendica di essere in testa e secondo la quale il flusso dei risultati elettorali sarebbe stato manipolato dall’agenzia di stampa ufficiale “Anadolu”. Il leader del Partito islamico Giustizia e Sviluppo (Akp) ha chiesto ai suoi sostenitori di “non abbandonare le urne elettorali, qualsiasi cosa accada, fino a quando i risultati non saranno ufficialmente finalizzati”. In un post su Twitter, Erdogan ha aggiunto che “mentre le elezioni si sono svolte in un'atmosfera così positiva e democratica e il conteggio dei voti è ancora in corso, cercare di annunciare i risultati in fretta significa usurpare la volontà nazionale. (…) Mi congratulo con tutti i miei cittadini che hanno votato in nome della democrazia e hanno preso parte ai lavori elettorali, ed esprimo la mia gratitudine a ciascuno di loro”.(Tua)