Turchia: Kilicdaroglu, “il vantaggio di Erdogan è finto, osservatori non lascino mai i seggi”

- Il vantaggio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nelle proiezioni elettorali diffuse fin qui dall’agenzia di stampa statale “Anadolu” sono “una finzione”. Lo ha detto il leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e rivale di Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, in un post su Twitter. “La finzione, iniziata con il 60 percento, ora è scesa sotto il 50”, ha detto il leader dell’opposizione, in riferimento ai primi dati che davano a Erdogan oltre dieci punti di vantaggio e ora al di sotto della soglia del 50 per cento +1 dei voti, che porterebbe al ballottaggio il 28 maggio prossimo. "Gli osservatori elettorali e i funzionari del consiglio elettorale non dovrebbero mai lasciare i loro posti. Mia gente, stanotte non dormiremo”, ha scritto il politico kemalista su Twitter. (Tua)