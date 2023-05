Roma: accoltella dipendente casa famiglia, arrestato giovane ospite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dipendente di una casa famiglia in via Nomentana a Roma è stata accoltellata da un giovane ospite. Tutto sarebbe accaduto questa notte alle 2 quando nella struttura, sono dovuti intervenire gli agenti della questura di Roma per la segnalazione di tentativo di suicidio in corso. All’arrivo, gli agenti hanno trovato, invece, la 25enne ferita da una coltellata inferta dal giovane. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso al San Giovanni mentre l’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio.(Rer)