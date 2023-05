Ucraina: Macron, la Russia a livello geopolitico ha già perso la guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sia chiaro, la Russia non deve vincere questa guerra militarmente. Quindi sta a noi vedere come aiutare gli ucraini nella loro controffensiva e come preparare la questione delle garanzie di sicurezza nelle trattative che inevitabilmente avranno luogo”, ha aggiunto Macron. “Ho sempre detto che alla fine l'architettura di sicurezza europea dovrà difendere completamente l'Ucraina. Ma deve anche prevedere il non confronto con la Russia e ricostruire un equilibrio di forze sostenibile", ha spiegato il presidente. "Ma ci sono ancora molti passi da fare prima di arrivare a questo", ha osservato Macron.(Frp)