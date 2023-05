Argentina: governo presenta piano straordinario contro inflazione, pronto aumento tasso di sconto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, il governo renderà più conveniente il piano "Ahora 12", il programma di rateizzazione degli acquisti, che passeranno da un tasso nominale annuo del 77,35 al 68,35 per cento. Uno strumento valido solo per i prodotti di origine nazionale specificati dal governo. L'esecutivo stanzia quindi fondi per ammortizzare il pagamento dei debiti scaduti ad aprile con fisco e previdenza sociale, misura in gran parte pensata per le micro, piccole e medie imprese. Si crea quindi una Unità interministeriale che dovrà vigilare sulle operazioni "di compravendita sul mercato interno ed esterno", al fine di "promuovere l'equità, evitare posizioni dominanti", oltre che verificare la tracciabilità dei prodotti per garantirsi che siano sottoposti al corretto regime tributario in ognuno dei loro passaggi. (segue) (Abu)