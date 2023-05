Argentina: governo presenta piano straordinario contro inflazione, pronto aumento tasso di sconto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi al possibile abuso di posizione dominante esercitato da imprese importatrici, il Mercato centrale (agenzia governativa) potrà acquistare in forma diretta e con "dazi zero" gli stessi prodotti. L'idea è quella di quella di ridurre il "prezzo di vendita al pubblico dei prodotto freschi (frutta, verdura, ortaggi, carne) e dei secchi non deperibili (alimenti di prima necessità". Ad aprile l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto dell'8,4 per cento su base mensile, arrivando a un incremento del 108,8 per cento anno su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). La percentuale è cresciuta rispetto a marzo, quando l'aumento era stato del 7,7 per cento. Si tratta dell'aumento di prezzi più alto registrato nel governo di Alberto Fernández. Ad aprile, gli aumenti maggiori hanno riguardato il comparto abbigliamento e calzature (+29 per cento). Per alimenti e bevande, l'aumento è stato del 10,1 per cento. (Abu)