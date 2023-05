Ucraina: consigliere Podolyak, quanto avviene a Bakhmut è solo preludio a controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta avvenendo a Bakhmut è solo "un preludio" della controffensiva ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, in un'intervista al quotidiano tedesco "Bild". "L'Ucraina ha preso l'iniziativa. Ciò non significa che Bakhmut verrà ripresa domani. Ma i combattimenti pesanti continueranno e la capacità di combattimento della Russia continuerà a essere distrutta. In un senso più ampio, Bakhmut è un preludio a una controffensiva. È una porta aperta dall'Ucraina per lanciare una controffensiva di successo", ha detto Podolyak. Il consigliere ha anche sottolineato che la controffensiva non è un evento unico che è iniziato oggi e finirà domani, ma si tratta di "molte azioni, decine e centinaia di azioni, alcune delle quali sono già in corso di attuazione". "Ci sono già piccoli spostamenti locali in diverse parti della regione di Donetsk. La controffensiva è una serie di azioni che si svolgono in un certo periodo di tempo", ha detto. (Geb)