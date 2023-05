Turchia: “Anadolu”, Erdogan in testa con il 52,5 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe in testa con il 52,5 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali. È quanto emerge da una proiezione pubblicata dall’agenzia statale turca “Anadolu” basata sul conteggio del 41 per cento delle schede elettorali. Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, sarebbe fermo al 41,55 dei voti, mentre Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, avrebbe ottenuto il 5,36 per cento delle preferenze. (Tua)