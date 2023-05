Berlusconi: Salvini al San Raffaele, incontro di un'ora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha fatto visita questa sera al Presidente Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. I due leader hanno parlato per circa un’ora, facendo il punto della situazione politica. Lo comunica una nota della Lega in cui viene sottolineato che Salvini ha trovato Berlusconi di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico. Fin dal primo giorno di ricovero - ricorda la Nota - il Vicepremier e Ministro è stato costantemente in contatto per essere rassicurato circa le condizioni di quello che per Salvini è un vero e proprio amico. Nell’incontro di questa sera, durato circa un’ora, hanno parlato anche di alcuni provvedimenti rilevanti come il Decreto Ponte, delle elezioni Amministrative e non sono mancate alcune considerazioni calcistiche sul Milan.Salvini e Berlusconi si sono soffermati in particolare sul tema delle infrastrutture, del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria che è sempre stato un progetto del Cavaliere, della soddisfacente azione di Governo soprattutto dal punto di vista economico. (Rem)