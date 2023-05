Francia-Ucraina: Macron accoglie stasera Zelensky per cena di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà questa sera l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky per una cena di lavoro all'Eliseo. Lo riferisce la presidenza francese con una nota. L'incontro permetterà ai due leader di "continuare ed approfondire il loro dialogo di fiducia dopo il loro incontro l'8 febbraio scorso a Parigi e i loro scambi regolari", si legge nella nota, dove non sono indicati gli orari dell'incontro. Secondo il programma non è prevista conferenza stampa o dichiarazioni. (Frp)