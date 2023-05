Thailandia: alle opposizioni la maggioranza alla Camera, solo quarto il primo ministro Prayuth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione in Thailandia si apprestano a vincere le elezioni per il rinnovo della Camera, segnando la possibile fine del governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha, ex generale ed ex capo dell'Esercito al potere da quasi nove anni, dopo il golpe militare che nel 2014 pose bruscamente fine al governo della premier Yingluck Shinawatra. Con l'84,5 per cento delle schede scrutinate, il Move Forward - guidato dal 43enne imprenditore Pita Limjaroenrat - ha ottenuto 151 seggi, divenendo il primo partito attualmente all'opposizione. Altri 141 seggi vanno al Pheu Thai, la forza politica guidata dalla 36enne Paetongtarn Shinawatra, nipote di Yingluck e figlia maggiore dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto a sua volta da un colpo di Stato militare nel 2006, e in esilio autoimposto dal 2008. Il Palang Pracharat del primo ministro uscente è solo quarto, con 42 seggi. I due partiti vincitori, che si ritiene possano trovare un'intesa di governo, totalizzerebbero così poco meno di 300 deputati, su un totale di 500. Una posizione di controllo che potrebbe uscire ulteriormente rafforzata nel caso in cui aderisse anche il partito Bhumjaithai, arrivato terzo con 68 seggi. (segue) (Fim)