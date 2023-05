Pnrr: Gribaudo (Pd), governo non perda risorse del Piano nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo dico meno retorica nella celebrazione della Festa della mamma, e più fatti per le politiche dell'infanzia. “Sono infatti a rischio obiettivi e risorse del Pnrr sul Piano nidi. Sarebbe una vicenda gravissima". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo. "Occorre accelerare nella realizzazione del Piano nidi. È un modo concreto per aiutare le madri. Dobbiamo evitare che tante donne rinuncino al lavoro e all'emancipazione perché non ci sono politiche per l'infanzia adeguate", continua la deputata dem. "Perciò ho firmato su change.org la petizione 'Fate i nidi', promossa da donne e attiviste che chiedono la realizzazione del Piano nidi e che i soldi del Piano nidi vengano destinati interamente ai servizi per l'infanzia senza tagli o riallocazioni. Aiutare le madri a conciliare lavoro e maternità è una azione pratica e concreta per combattere la denatalità, altro che le chiacchiere e la propaganda del governo e dei suoi ministri", conclude Gribaudo. (Rin)