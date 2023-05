Colombia: Petro ad Eln, un "cessate il fuoco" regionale per costruire fiducia graduale sulla Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha proposto all'Esercito di liberazione nazionale (Eln) di varare un cessate il fuoco almeno in alcune regioni del Paese. "Che smettano di uccidere, smettiamo di uccidere e mettiamo prima di tutto l'esistenza tranquilla della cittadinanza. Che sia una fine delle ostilità per la cittadinanza colombiana", ha detto Petro nel corso di una trasferta nella regione meridionale di Nariño. A fine dicembre, Petro aveva detto di aver raggiunto l'accordo per un "cessate il fuoco" con tutte le formazioni armate irregolari del Paese, premessa fondamentale per procedere con le trattative per la "Pace totale" nel Paese. Accordo cui l'Eln, la più potente delle organizzazioni combattenti, aveva però negato di aver mai aderito. L'offerta di oggi non è quella "a livello nazionale, come proposto a dicembre, complessa, difficile, molto instabile e pericolosa", ma da estendere a livello "territoriale, regionale". (segue) (Mec)