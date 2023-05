Colombia: Petro ad Eln, un "cessate il fuoco" regionale per costruire fiducia graduale sulla Pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petro ha in questo senso chiesto ai combattenti, riuniti a Cuba per portare avanti le trattative, di scegliere "una regione concreta" su cui iniziare ad applicare l'accordo, "mettendo limiti chiari per la non aggressione. Da lì con il tempo, man mano che impariamo a conoscere questa situazione, lo estendiamo al territorio nazionale". Una strategia per iniziare a dare "fiducia alla società colombiana, che è disillusa da anni e decenni di discorsi sulla pace, ma non di fatti", ha aggiunto. A inizio maggio, governo della Colombia ed Eln hanno tenuto a Cuba il terzo round di colloquio dei negoziati di pace, dopo quelli tenuti in Venezuela e Messico. Un appuntamento che doveva servire proprio a trovare l'accordo per un cessate il fuoco: nell'ultima settimana di marzo, due diverse azioni della formazione armata hanno causato la morte di dieci militari colombiani, oltre a una decina di feriti. (segue) (Mec)