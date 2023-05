© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che è stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 45bis "Gardesana Occidentale" provvisoriamente chiusa al traffico nel pomeriggio a Toscolano Maderno (BS), per consentire l'esecuzione di un intervento ad una tubazione dell'acquedotto. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità.(Com)