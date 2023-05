Ucraina: Macron, la Russia a livello geopolitico ha già perso la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "a livello geopolitico" ha già perso la guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al quotidiano "L'Opinion". "La Russia ha già perso geopoliticamente", ha detto, riferendosi ai rapporti di Mosca con i suoi tradizionali alleati, con la Cina, o all'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia. La Federazione Russa inoltre starebbe entrando in una "forma di vassalizzazione nei confronti della Cina", ha rilevato Macron.(Frp)