Medio Oriente: razzo palestinese cade nel sud di Israele, nessuno danno o ferito

- Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza verso Israele è caduto oggi in uno spazio aperto vicino la città costiera meridionale di Ashkelon, senza causare danni o feriti. L’episodio giunge mentre è in vigore un cessate il fuoco dalle 21:00 italiane di ieri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il gruppo militante della Jihad islamica palestinese. Non è chiaro se ci sarà una risposta da parte di Israele. Oltre 1.200 razzi sono stati lanciati contro Israele da martedì 9 maggio, mentre i militari israeliani hanno preso di mira decine di siti e luoghi del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza. Nel corso dei cinque giorni dell’operazione militare israeliana “Scudo e freccia”, la Jihad islamica ha perduto sei dei suoi più alti dirigenti militari, ha visto distrutte le loro case, numerose postazioni di fuoco e non è riuscita a coinvolgere nel conflitto le milizie delle altre fazioni palestinesi, in particolare Hamas, il gruppo estremista islamico che governa la Striscia di Gaza. (segue) (Res)