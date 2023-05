© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron intende perseguire una politica di minore tassazione delle classi medie, al fine di remunerare meglio il lavoro. Lo ha affermato il capo dello Stato in un'intervista al quotidiano "L'Opinion". "Dobbiamo continuare una traiettoria di riduzione delle tasse per le nostre classi medie", per "restituire credibilità al lavoro", ha osservato il presidente. (Frp)