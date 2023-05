Turchia: “Anadolu”, Erdogan in testa con il 53,37 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe in testa con il 53,7 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali. E’ quanto emerge da una proiezione pubblicata dall’agenzia statale turca “Anadolu” basata sul conteggio del 32 per cento delle schede elettorali. Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, sarebbe fermo al 40,68 dei voti, mentre Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, avrebbe ottenuto il 5,39 per cento delle preferenze. Se confermato, si tratterebbe di un risultato molto diverso dai sondaggi della vigilia - che prevedevano un testa a testa tra Erdogan e Kilicdaroglu, con il secondo leggermente favorito sul primo – e che consentirebbe al presidente uscente e leader del Partito islamico Giustizia e Sviluppo di vincere al primo turno, evitando il ballottaggio del 28 maggio. (Tua)