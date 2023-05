Ucraina: Zelensky, tutti i nostri cittadini e soldati meritano di ricevere premio Carlo Magno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini ucraini, "tutti i nostri soldati" meritano di essere ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel discorso successivo alla premiazione avvenuta oggi nella città tedesca. "Per lasciare un'eredità di pace, dobbiamo arrivare al giorno in cui possiamo dire che stiamo ponendo fine a questa guerra con la nostra comune vittoria. L'Europa non dovrebbe essere un luogo in cui le ambizioni dei tiranni distruggono la vita dei popoli. L'Ucraina offre all'Europa una vittoria che si trasformerà in pace e salverà l'Europa", ha detto Zelensky. Il presidente si è poi detto convinto che la Germania "diventerà uno dei leader nell'attuazione della formula di pace ucraina". "Putin dovrebbe implorare pietà. Allora la nostra risposta sarà il tribunale. Ora solo le armi aiuteranno a fermare la morte. E questo è un dato di fatto. Pertanto, dobbiamo essere fermi e risoluti nell'aiutare i nostri soldati", ha aggiunto Zelensky. L'Europa, ha concluso, "non può essere completa senza l'Ucraina nell'Unione europea" e "le bandiere della Nato accanto alle bandiere dell'Ucraina sul nostro confine orientale diventeranno il potente castello che manterrà per sempre l'imperialismo russo nel passato". (Geb)