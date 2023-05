Roma: Stefano Mastropietro, padre di Pamela, trovato morto in casa alla Romanina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Mastropietro, il padre 44enne di Pamela Mastropietro, è stato trovato morto in casa, questa mattina, nel suo appartamento nel quartiere Romanina a Roma. I parenti non lo sentivano da tempo e alle 9.45 la polizia e gli operatori del 118 sono entrati nell’alloggio trovandolo morto in salotto. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza o altri indizi che potessero far ipotizzare cause del decesso diverse dal malore. Stefano aveva seguito la lunga e tormentata vicenda giudiziaria della figlia uccisa il 29 gennaio 2018 a Macerata. Il suo corpo venne ritrovato, fatto a pezzi e chiuso in due valige. Per quell’omicidio è stato condannato in Appello all’ergastolo Innocent Oseghale che è in attesa di giudizio in Cassazione.(Rer)