Medio Oriente: media, nuovi bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno sferrato un nuovo attacco contro obiettivi palestinesi nella Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel” è stato colpito un punto di osservazione di un gruppo militante nell’enclave palestinese. Israele non ha ancora commentato il presunto raid, che avverrebbe il lancio di un razzo dalla Striscia di Gaza caduto in uno spazio aperto della città costiera meridionale israeliana di Ashkelon, senza causare danni o feriti. L’episodio arriva mentre è in vigore un cessate il fuoco dalle 21:00 italiane di ieri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e la Jihad islamica palestinese. Oltre 1.200 razzi sono stati lanciati contro Israele da martedì 9 maggio, mentre i militari israeliani hanno preso di mira decine di siti e luoghi del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza. Nel corso dei cinque giorni dell’operazione militare israeliana “Scudo e freccia”, la Jihad islamica ha perduto sei dei suoi più alti dirigenti militari, ha visto distrutte le loro case, numerose postazioni di fuoco e non è riuscita a coinvolgere nel conflitto le milizie delle altre fazioni palestinesi, in particolare Hamas, il gruppo estremista islamico che governa la Striscia di Gaza. (segue) (Res)