Argentina: governo presenta piano straordinario contro inflazione, pronto aumento tasso di sconto

- Il governo dell'Argentina ha presentato un pacchetto di misure utili a contenere l'inflazione, che ad aprile ha registrato un incremento annuo del 108,8 per cento. Sotto la regia del ministro dell'Economia, Sergio Massa, Buenos Aires si appresta - tra le altre cose - ad innalzare il tasso di interesse, a promuovere il consumo con acquisti a rate, aumentare i controlli sulle operazioni di mercato interno e con l'estero, a promuovere agevolazioni per regolarizzare i debiti con il fisco e altre manovre per aumentare le riserve monetarie. Misure che, ha detto Massa, saranno accompagnate da altre iniziative da illustrare nel corso della settimana. La Banca centrale, che in Argentina non gode della totale autonomia di altri analoghi istituti, aumenterà il tasso fino al 97 per cento. (segue) (Abu)