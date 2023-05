Turchia: elezioni, urne chiuse, inizia l’attesa per i risultati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle elezioni parlamentari, o generali, gli elettori sono chiamati a scegliere fra 32 partiti, in gran parte organizzati in coalizioni, che si ripartiranno i 600 seggi del Parlamento turco. Molti osservatori prevedono un “voto disgiunto”, ossia della scelta di due schieramenti diversi fra parlamentari e presidenziali. Un rimescolamento delle carte che potrebbe creare un’instabilità politica non facile da gestire in un contesto sociale teso. Gli ultimi sondaggi di PolitPro mostrano in testa il Partito giustizia e sviluppo del presidente Erdogan, con il 34,4 per cento dei consensi. A seguire, il Partito popolare repubblicano (Chp), con il 29,5 per cento, il Partito buono di Meral Aksener (Iyi), con l’11 per cento, e il Partito della sinistra verde (Ysp), fermo al 10,3 per cento. Quanto alle coalizioni, PolitPro assegna il primato all’alleanza tra Akp e il Partito buono (Iyi, che da solo conta circa il 12,9 per cento dell’elettorato), che dovrebbe conquistare il 53,3 per cento dei consensi, seguita dal Chp con il 34,6 per cento. Stando a questi sondaggi, dunque, l’Akp dovrebbe aggiudicarsi 295 seggi, il Chp 146, il Partito democratico dei popoli (Hdp, filo-curdo) 67, l’Mhp 49 e Iyi 43. Le altre forze politiche non dovrebbero ottenere abbastanza voti da superare lo sbarramento del 10 per cento, necessario per entrare nella compagine presidenziale. (Tua)