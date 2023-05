© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 5 "Via Tiburtina Valeria" è provvisoriamente chiusa al traffico a Mandela in provincia di Roma, per consentire alla società Acea il ripristino di un traliccio dell'energia elettrica, danneggiato in seguito ad un incidente. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. (Com)