Milano: Fontana, riconoscimento ufficiale a 94 enne che ha salvato donna da stupro

- Nei prossimi giorni incontrerò a Palazzo Lombardia il signor Bruno, il 94enne che con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto per salvare la vittima di uno stupro in un appartamento di Milano”. Lo scrive in un post sui suoi profili Social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Gli conferirò - aggiunge il presidente - un riconoscimento ufficiale per dirgli grazie anche a nome di tutti i lombardi”. (Com)