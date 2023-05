Usa: sette feriti per sparatoria in Arizona, ancora nessun responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone sono state ricoverate a seguito di una sparatoria registrata nella tarda serata di sabato a Yuma, città statunitense dell'Arizona al confine con il Messico. Avvertita dai residenti, la polizia è giunta sul luogo trovando le vittime di arma da fuoco ma nessuna traccia del possibile aggressore. Contattate dai media locali, le forze di sicurezza di Yuma hanno detto che non ci sono al momento piste solide sul possibile movente. Yuma, a circa 15 chilometri dal Messico, è una delle città su cui si concentrano le attenzioni delle autorità di frontiera per il possibile incremento dei flussi migratori dopo che, venerdì, il governo degli Stati Uniti ha posto fine al "Titolo 42", la norma che in virtù dell'emergenza pandemica permetteva di impedire il grosso degli ingressi. (Was)