Ferrovia Cina-Laos, oltre 13 mila viaggi passeggeri transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ferrovia Cina-Laos ha gestito 13.310 viaggi transfrontalieri di passeggeri dal lancio del suo servizio passeggeri il 13 aprile, secondo il punto di controllo di frontiera di Mohan.Durante questo periodo, la cittadina di confine cinese di Mohan, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan, ha registrato 7.024 viaggi passeggeri in entrata e 6.286 viaggi in uscita.La Ferrovia Cina-Laos, un progetto di rilievo per la cooperazione Belt and Road di alta qualità, è entrata in funzione nel dicembre 2021. La ferrovia di 1.035 chilometri collega Kunming in Cina con Vientiane nel Laos. (Xin)