Centrosinistra: Meloni e Schlein ricordano dirigente Walter Schepis morto 19 anni fa

- Il 14 maggio 2004 Walter Schepis perse la vita in un incidente stradale. “Un ragazzo perbene, innamorato della vita, che aveva fatto della politica la sua più grande passione. A distanza di 19 anni, desidero ricordarlo per la sua tenacia e determinazione. Non dimentichiamo”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando la scomparsa del giovane dirigente della Sinistra giovanile. Anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha voluto ricordarlo: “Ci sono vite che diventano tracce da seguire, orme da ripercorrere. Quella di Walter Schepis è stata una di queste. Walter era un vulcano di idee, un organizzatore straordinario, un giovane dirigente capace di costruire mille relazioni", afferma in una nota Schlein, che questa mattina ha avuto un colloquio telefonico con i genitori di Walter. "Walter ha lasciato tracce indelebili ovunque. E ha caratterizzato il suo impegno sulla frontiera dei diritti civili, della lotta alla precarietà dei giovani e alla mafia, dell'impegno per la pace. Rappresenta ancora oggi un esempio per tante ragazze e ragazzi e proseguiamo a coltivarne il ricordo. Lo sentiamo accanto a noi in tutte queste battaglie", conclude la segretaria Pd. (Rin)