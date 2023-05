Turchia: Erdogan invita i suoi sostenitori a proteggere le urne elettorali all'inizio dello spoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le urne elettorali ormai chiuse, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che "il processo di voto è stato completato in un modo che si addice alla nostra democrazia, grazie a Dio". In un post su Twitter, il presidente ha invitato i suoi sostenitori a proteggere i risultati del voto. "Ora, come sempre, è il momento di tenersi stretti alle urne. Finché i risultati non saranno definitivi, continueremo a proteggere la volontà della nostra nazione!”, ha aggiunto Erdogan. Intanto Ahmet Yener, presidente dell’Alto consiglio elettorale, ha affermato che non si sono verificate gravi irregolarità, nonostante sui social network turchi circolino alcuni video di presunti brogli in favore di Erdogan. Un osservatore e due elettori, inoltre, sono morti per infarto durante le operazioni di voto. (segue) (Tua)