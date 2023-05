Turchia: Erdogan invita i suoi sostenitori a proteggere le urne elettorali all'inizio dello spoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ scaduto alle 17 locali (le 16 in Italia) il tempo utile per votare nelle elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia. Agli elettori che si trovavano ancora in coda, moltissimi a giudicare dalle immagini pubblicate online, è stato consentito di votare con il permesso del presidente di ciascun seggio. Resta in vigore il divieto di trasmissione fino alle 21:00 locali (le 20 in Italia), ma secondo fonti di “Agenzia Nova” il Supremo consiglio elettorale potrebbe decidere di revocarlo intorno alle 19:30 - 20:00 (in Italia 18.30 - 19.00). Sarà possibile avere un quadro più chiaro e sicuro del testa a testa tra il capo dello Stato uscente e Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, intorno alle 22:00 - 23:00 italiane. Oltre 60,9 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne, a cui si aggiungono i 3,2 milioni di cittadini turchi che già hanno votato all’estero. E’ prevista un’affluenza molto alta, addirittura intorno al 90 per cento secondo le fonti di “Nova”, e il voto dei giovani, in particolare, potrebbe essere determinante. Se nessuno dei candidati alla presidenza dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, i primi due classificati andranno al ballottaggio il 28 maggio. (segue) (Tua)