Turchia: Erdogan invita i suoi sostenitori a proteggere le urne elettorali all'inizio dello spoglio (5)

- Con il devastante impatto sociale della crisi economico-finanziaria, aggravata dalla guerra in Ucraina e dal tragico terremoto dello scorso febbraio, non è semplice fare un pronostico. Gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra Erdogan e Kilicdaroglu, con quest’ultimo in vantaggio, che però si va assottigliando. Un sondaggio riservato di PanoramaTR assegna al leader kemalista il 47,9 per cento dei consensi e a Erdogan il 46,6 per cento, ancora indietro ma con un divario che si è sarebbe ridotto. Sinan Ogan, invece, capo dell’Alleanza Ata, sarebbe fermo a quota 5,6 per cento. Anche se questo sondaggio ha un margine di errore del 2,4 per cento, sembra che nessuno dei candidati riesca a ottenere al primo turno il 50 per cento + 1 dei voti. Un altro sondaggio dell’istituto Orc, condotto il 10-11 maggio su 3.920 persone, vede invece Kilicdaroglu eletto al primo turno con il 51,7 per cento dei voti, davanti a Erdogan fermo al 44,2 per cento. Più staccati Ogan con il 2,8 per cento e Ince (che però nel frattempo si è ritirato) con l’1,3 per cento. (segue) (Tua)