Lazio: assessore sviluppo economico, 3,7 milioni per promozione prodotti locali nelle fiere

24 luglio 2021

- Una convenzione tra Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma per la partecipazione congiunta ad iniziative e manifestazioni fieristiche per tutto il 2023 al fine di promuovere e rafforzare il sistema produttivo laziale delle Pmi. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta presieduta dal presidente Francesco Rocca su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. La realizzazione degli eventi vedrà la compartecipazione finanziaria tra la Regione e la Cciaa di Roma per un importo complessivo di 3.700.000 euro di cui 2milioni investiti dalla Regione. “L’accordo nasce per dare un’opportunità alle Pmi laziali che così potranno sviluppare contatti e stipulare accordi di internazionalizzazione dei loro servizi e prodotti in modo da potersi fare conoscere anche a livello internazionale – spiega in una nota il vice presidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli – la nostra è una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e pertanto abbiamo ritenuto di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare al fine di assicurare condizioni di sempre maggior attrattività e benessere del territorio stesso, dando continuità al programma di fiere ed eventi che si svolgono a livello regionale e nazionale in partenariato con la Camera di commercio di Roma”. (segue) (Com)