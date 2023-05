Libia: premier Dabaiba riceve inviato Onu, colloqui su elezioni, sfollati e situazione in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha ricevuto nel suo ufficio a Tripoli il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. Lo riferisce l’ufficio stampa dell’esecutivo libico riconosciuto dalla comunità internazionale in una nota. Durante l'incontro, le due parti “hanno discusso degli ultimi sviluppi nello svolgimento delle elezioni nazionali in Libia e di leggi elettorali eque per tutti”. L'incontro ha riguardato anche il dossier del ritorno degli sfollati libici nelle loro città di origine, creando a tal scopo ambiente adeguato e sicuro, nonché degli ultimi sviluppi della situazione in Sudan, dell'impatto del conflitto scoppiato a Khartum sulla Libia e degli sforzi compiuti per raggiungere la calma nel Paese vicino. (Lit)