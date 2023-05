Italia-Paesi Bassi: domani missione di Tajani a Rotterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani lunedì 15 maggio nei Paesi Bassi, a Rotterdam, per partecipare insieme al ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra al Business Forum Italia-Paesi Bassi e alla Tavola Rotonda Strategica Vanvitelli. Lo riferisce una nota della Farnesina. La missione nei Paesi Bassi costituisce un’ulteriore tappa del percorso di diplomazia della crescita - promosso in seno al governo da Tajani - inclusivo e aperto alla partecipazione corale del mondo economico. La tappa di domani a Rotterdam vedrà protagoniste, per la prima volta in un grande Paese europeo, grandi e piccole imprese, assieme alle principali associazioni di categoria di tutte le filiere. Dopo una visita al porto di Rotterdam, principale porto in Europa e uno dei più importanti scali commerciali del mondo, i ministri Tajani e Hoekstra interverranno al Business Forum Italia-Paesi Bassi, organizzato dall’ambasciata d’Italia all’Aja in collaborazione con il ministero degli Affari esteri olandese. Il Forum permetterà ai rappresentanti dei settori privati dei due Paesi di confrontarsi su opportunità e collaborazioni tra aziende italiane ed olandesi nei settori dell’energia e dell’ambiente, dell’aerospazio, dell’innovazione biomedicale e dei semiconduttori. (segue) (Res)