Rai: Furfaro (Pd) su Salvini, da autoritari esultare per censura Fazio

- Esultare per la censura di un programma “è da poco intelligenti o da autoritari. Ma spesso le due cose coincidono". Così su Twitter Marco Furfaro, componente della segreteria Pd. "Ministro e vicepresidente Salvini, lei non sta soltanto irridendo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno le spalle larghe. Lei sta irridendo tutte le lavoratrici e i lavoratori che, negli anni, hanno contribuito a rendere ‘Che Tempo Che Fa’ un'eccellenza della Rai. Lavoratrici e lavoratori che hanno portato milioni e milioni di euro e milioni e milioni di spettatori dalla parte televisione pubblica. Lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito a portare, nelle case degli italiani, personalità pop, istituzionali e di cultura dal calibro internazionale: Barack Obama e Michail Gorbacev, Maradona e Pelè, Meryl Streep e Tom Hanks, solo per citarne alcuni. Lavoratrici e lavoratori che hanno reso ‘Che Tempo Che Fa’ un programma capace di unire autorevolezza e ironia, intrattenimento e cultura, sempre a grandi livelli”, aggiunge Furfaro. (Rin)