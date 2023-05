Ucraina: von der Leyen, Zelensky e il suo popolo lottano per valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino stanno lottando per i valori e gli obblighi incarnati dal Premio Carlo Magno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso ad Aquisgrana per la consegna del premio a Zelensky. "In tal modo, stanno anche combattendo per la nostra libertà e i nostri valori. Democrazia e stato di diritto, libertà di parola, libertà di creare il proprio destino", ha affermato von der Leyen. "Ogni generazione ha il suo momento in cui deve alzarsi per difendere la democrazia e ciò in cui crede. Per noi quel momento è arrivato. E proprio come i coraggiosi combattenti per la libertà hanno cambiato il volto del nostro continente poco più di 30 anni fa, oggi siamo noi a decidere come sarà la nostra Europa in futuro", ha detto la presidente. Il popolo ucraino "ha rivelato al mondo la forza della sua società. La loro volontà di combattere e di essere liberi ha stupito il mondo". "La società civile è da un decennio l'artefice del passaggio dell'Ucraina verso l'Unione europea e ha dimostrato più volte il proprio coraggio e la propria determinazione. Non potremo mai eguagliare il sacrificio e il coraggio del popolo ucraino. Ma possiamo stare fermamente al loro fianco", ha detto von der Leyen. (Geb)