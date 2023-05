Festa mamma: Ronzulli (FI), auguri a coraggiose protagoniste della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la festa della mamma “non dobbiamo dimenticarne nessuna, perché son tutte belle e speciali le mamme del mondo, protagoniste coraggiose del corso della vita di noi figli”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Auguri a tutte le mamme. Alle mamme che ogni mattina cominciano a lottare per dividersi tra i figli e il lavoro. A quelle che come ‘lavoro’ si prendono cura dei loro figli. Alle mamme dei bimbi con difficoltà, eroine quotidiane, con un cuore capace di accogliere sorrisi, sacrifici, tenerezza e dolore. Alle mamme che hanno accolto fra le loro braccia bambini spersi, donando loro un futuro di amore infinito”, sottolinea Ronzulli, che aggiunge: “Alle mamme coraggiose, che hanno affrontato ogni genere di dramma o asperità, che si sono sacrificate per far crescere i figli con ottimismo e speranza per la vita. Alle mamme in divisa. Alle mamme che scappano dalle guerre, subiscono ogni genere di violenza, che difendono i loro bambini dalle torture e dalla paura. Alle mamme perseguitate per il solo fatto di essere donne e che lottano per i loro diritti o per difendere le loro idee. Alle mamme che hanno visto andarsene in cielo i loro figli”. (Rin)